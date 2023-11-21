Нардепу Лабазюку сообщили о подозрении в попытке подкупа топ-чиновников, - советник руководителя ОП Сергей Лещенко

Нардепа Сергея Лабазюка подозревают в предоставлении неправомерных выгод вице-премьеру, министру развития общин и председателю Государственного агентства восстановления, - советник руководителя ОП Сергей Лещенко.

Источник фото: Facebook / Сергей Лабазюк

НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату политической группы "За будущее" Сергею Лабазюку за предоставление неправомерных выгод вице-премьер-министру по восстановлению Украины, министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему. Кроме того, подозрение выдвинули его сообщнику, руководителю частной компании. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко.

По данным НАБУ, разоблачен действующий народный депутат, по совместительству владелец крупного строительного и аграрного бизнесов, на предложении неправомерной выгоды.

В августе 2023 года депутат обратился к руководству Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании контракты на строительство инфраструктурных объектов на сумму 1 миллиарда гривен. За это он обещал вознаграждение в размере от 3% до 5% от стоимости каждого контракта. Для согласования дальнейших деталей сделки, народный избранник также привлек директора своей компании.

После получения 50 миллионов гривен за выполнение работ по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины, депутат через промежуточное лицо передал топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанное вознаграждение в размере 150 тысяч долларов США. Эта трансакция неправомерной выгоды состоялась на парковке столичного супермаркета, а полученные деньги были укрыты в китайской шкатулке.

Как мы ранее сообщали, НАБУ разоблачило депутата, члена комитета по вопросам антикоррупционной политики Андрея Одарченко в попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Таким образом, в истории Украины задокументирована первая взятка криптовалютой.

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