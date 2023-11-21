Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения банков и других налогоплательщиков

Депутаты установили, что по результатам налогового 2023 года базовая ставка налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли банков составляет 50%.

Источник фото: ВРУ

21 ноября Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения банков и других налогоплательщиков 9656-д.

В частности, предусмотрено, что по результатам налогового (отчетного) 2023 года базовая (основная) ставка налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли банков, а также для применения в отношении банков положений пункта 57.11 статьи 57 этого Кодекса, составляет 50%.

Зміни до Податкового кодексу

У пункті 14.1 статті 14 підпункт 14.1.191 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"Не вважаються постачанням товарів операції з реалізації відповідно до кримінального процесуального законодавства України товарів, визначених частиною сьомою статті 293 Митного кодексу України, що здійснюються особами, зазначеними у пункті 180.22 статті 180 цього Кодексу";

Підпункт 14.1.212 доповнити абзацом двадцять четвертим такого змісту:

"Не вважаються реалізацією підакцизних товарів операції з реалізації відповідно до кримінального процесуального законодавства України підакцизних товарів, визначених частиною сьомою статті 293 Митного кодексу України, що здійснюються особами, зазначеними у пункті 212.21 статті 212 цього Кодексу".

У підпункті 57.11 .2 пункту 57.11 статті 57:

1) в абзаці другому слова і цифри "за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті" замінити словами "за базовою (основною) ставкою, встановленою статтею";

2) друге речення абзацу сьомого викласти в такій редакції: "Обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною статтею 136 цього Кодексу базовою (основною) ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав (крім платників єдиного податку), що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена статтею 136 цього Кодексу базова (основна) ставка".

Статтю 136 доповнити пунктом 136.11 такого змісту:

"136.11 . Базова (основна) ставка податку становить 25 відсотків для цілей:

а) оподаткування прибутку банку, визначеного відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу;

б) оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії банку, визначеного відповідно до статті 392 цього Кодексу;

в) застосування положень пункту 57.11 статті 57 цього Кодексу до виплати дивідендів банками".

В абзаці першому підпункту 6 підпункту 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 слова і цифри "в пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу" замінити словами "цим Кодексом базова (основна) ставка".

В абзаці другому підпункту 141.13.3 пункту 141.13 статті 141 слова і цифри "ставкою, визначеною пунктом 136.1 статті" замінити словами "базовою (основною) ставкою, визначеною статтею".

У статті 180: 1) доповнити пунктом 180.22 такого змісту:

"180.22 . Особою, відповідальною за сплату податку до бюджету у складі митних платежів у порядку, встановленому статтею 2951 Митного кодексу України, є особа, яка здійснює реалізацію товарів, визначених частиною сьомою статті 293 Митного кодексу України";

2) у пункті 180.3 слова та цифри "пунктах 180.2 і 180.21" замінити словами і цифрами "пунктах 180.2, 180.21 і 180.22".

Статтю 212 доповнити пунктом 212.21 такого змісту:

"212.21 . Особою, відповідальною за сплату податку до бюджету у складі митних платежів у порядку, встановленому статтею 2951 Митного кодексу України, є особа, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів, визначених частиною сьомою статті 293 Митного кодексу України. Така особа має права, виконує обов'язки та несе відповідальність, передбачену законом, як платник податку".

У розділі XX "Перехідні положення": 1) в абзаці першому пункту 92 підрозділу 2 слова і цифри "але не більше ніж до 1 січня 2024 року" замінити словами і цифрами "але не більше ніж до 1 січня 2025 року";

Підрозділ 4 доповнити пунктом 68 такого змісту:

"68. Установити, що за результатами податкового (звітного) 2023 року базова (основна) ставка податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку банків, а також для застосування щодо банків положень пункту 57.11 статті 57 цього Кодексу становить 50 відсотків.

Сума податку на прибуток підприємств за 2023 рік за ставкою 50 відсотків визначається за звітний період - 2023 рік у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за такий податковий (звітний) рік.

Нарахування та сплата грошового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за попередні податкові (звітні) періоди 2023 року (квартал, півріччя та три квартали) за базовою (основною) ставкою, що діяла до набрання чинності Законом України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків та інших платників податків", не є порушенням правил нарахування та сплати грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств. За результатами податкового (звітного) 2023 року банки не застосовують положення, передбачені підпунктом 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу, та не зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

У разі застосування за попередні податкові (звітні) періоди 2023 року положень, передбачених підпунктом 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу, та/або сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, передбачених пунктом 57.11 статті 57 цього Кодексу за ставкою 18 відсотків, банки у складі податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік відображають уточнені показники (суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих звітних періодів, суми авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів за ставкою 50 відсотків), що містяться у поданих ними раніше податкових деклараціях з податку на прибуток підприємств.

У разі відображення уточнених показників з підстав, визначених цим пунктом, санкції, передбачені статтею 50 цього Кодексу, не застосовуються. У разі виникнення додаткового грошового зобов’язання, яке виникає внаслідок передбаченого цим пунктом уточнення показників, таке грошове зобов’язання підлягає сплаті у строки, встановлені для сплати податкового зобов’язання за результатами 2023 року. Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, не врахована у зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, у тому числі отриманого з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року, зменшує фінансовий результат до оподаткування майбутніх податкових (звітних) періодів, починаючи з 1 січня 2024 року в порядку, визначеному підпунктом 140.4.4 пункту 140.4 статті 140 цього Кодексу".

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пункту 3 розділу І цього Закону (щодо доповнення пунктом 136.11 статті 136 Податкового кодексу України), який набирає чинності з 1 січня 2024 року;

пунктів 1, 6 та 7 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законів України щодо врегулювання окремих питань розпорядження іноземними товарами, транспортними засобами комерційного призначення, які перебувають на митній території України під митним контролем, а також такими, що незаконно ввезені на митну територію України", але не раніше дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Також внесені зміни до Закону «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»:

1) у статті 1: пункт 6 частини першої виключити; частину другу викласти в такій редакції: "Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі у випадках, зазначених у пункті 7 частини першої цієї статті, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг мобільного зв’язку на загальних підставах";

2) пункт 5 статті 2 виключити;

3) в частині третій статті 3 слова і цифри "пунктами 6, 7, 9 і 10" замінити словами і цифрами "пунктами 7, 9 і 10";

4) пункт 7 статті 4 виключити.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.