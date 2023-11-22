В Украину поступила партия ядовитых мандаринов

Греция и Украина получили партии импортируемых из Египта мандаринов, содержание пестицида диметоат в который в 33 раза превышает норму.

Источник фото: galka.if.ua

В Украину из Египта поступили ядовитые мандарины, что было подтверждено на сайте системы быстрого оповещения относительно пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).

Эти плоды попали в Украину и Грецию, но греки уже подтвердили, что не допустили их к продаже в магазинах, супермаркетах и на рынках. Греция обнаружила опасное содержание пестицида диметоат в египетских мандаринах, которое превышает допустимые нормы в 33 раза.

Теперь вопрос, успели ли эти ядовитые фрукты появиться на полках украинских магазинов, остается неизвестным. По состоянию на 21 ноября в 14:30 Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей не сообщала о какой-либо реакции на эту ситуацию.

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