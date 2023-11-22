В Україну надійшла партія отруйних мандаринів

Греція та Україна отримали партії імпортованих з Єгипту мандарин, вміст пестициду диметоат в який у 33 рази перевищує норму.

Джерело фото: galka.if.ua

В Україну з Єгипту надійшли отруйні мандарини, що було підтверджено на сайті системи швидкого оповіщення стосовно харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF).

Ці плоди потрапили в Україну і Грецію, але греки вже підтвердили, що не допустили їх до продажу в магазинах, супермаркетах та на ринках. Греція виявила небезпечний вміст пестициду диметоат у єгипетських мандаринах, який перевищує допустимі норми у 33 рази.

Тепер питання, чи встигли ці отруйні фрукти з'явитися на полицях українських магазинів, залишається невідомим. Станом на 21 листопада о 14:30 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів не повідомляла про будь-яку реакцію на цю ситуацію.

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