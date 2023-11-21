У Львівській області працівники ТЦК перевірятимуть документи в усіх військовозобов’язаних

Львівський ТЦК зобов'язали перевіряти документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Фото: Цензор.net

У Львові та області працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти документи у всіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Відповідний наказа видав керівник аапарату Львівської ОВА Тарас Грень.

Таким чином, всі військовозобов’язані чоловіки повинні мати з собою документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. А також надавати для перевірки на вимогу працівників ТЦК.

Грень додав, що контроль за відповідним наказом він залишає за собою.

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