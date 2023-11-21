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Заклала вибухівку в центрі Варшави: поліція заарештувала жінку з симпатіями до ісламських екстремістів

19:23, 21 листопада 2023
Підозрювану 38-річну жінку-ісламістку затримали за встановлення вибухового пристрою на вулиці Варшаві.
Заклала вибухівку в центрі Варшави: поліція заарештувала жінку з симпатіями до ісламських екстремістів
Джерело фото: AP
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Польська поліція затримала 38-річну жінку, яка обвинувачується у вчиненні спроби підірвати вибуховий пристрій на вулиці в центрі Варшави через симпатії до ісламських екстремістів. Подія сталася на початку поточного місяця, і на щастя, жодна людина не постраждала, – повідомляє ABC News.

У заяві поліції вказано, що жінка розмістила вибуховий пристрій у Варшаві в ніч з 10 на 11 листопада, після чого повернулася додому у західній частині Польщі.

І хоча ніхто не постраждав, поліція підкреслила, що пристрій міг спричинити серйозні травми та загрозу життю багатьох людей.

Жінці інкримінують "створення загрози для життя та здоров'я багатьох осіб, а також підготовку до заподіяння подібної небезпеки".

Поліція скористалася записами відеоспостереження, щоб відстежити її рухи. Після того, як вона встановила пристрій у Варшаві, вона вирушила до центрального залізничного вокзалу столиці, а потім поїхала до міста Вроцлав на заході Польщі, де була затримана у своєму будинку.

Поліція описала підозрювану як польку, яка виявляла інтерес до подій на Близькому Сході, але не надала подробиць про її особисті дані. Загалом, поліцейські затримали різні предмети та гаджети, пов'язані з "Ісламською державою", а також речі, які могли бути використані для створення іншого вибухового пристрою, серед яких було зображення Усами бен Ладена.

Нагадаємо, у Варшаві чоловік погрожував підірвати себе.

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