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  1. В Україні

Чи нараховується єдиний соціальний внесок на суму нецільової благодійної допомоги: відповідь ДПС

17:29, 21 листопада 2023
Нецільова благодійна допомога не належить до зарплати та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, тому вона не є базою нарахування єдиного внеску.
Чи нараховується єдиний соціальний внесок на суму нецільової благодійної допомоги: відповідь ДПС
Фото: Слово і діло
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Державна податкова служба в Луганській області роз’яснила, що чи нараховувати ЄСВ на суму нецільової благодійної допомоги.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями) базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для платників, які згідно з п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464 є роботодавцями, визначено суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 №5.

Оскільки нецільова благодійна допомога не належить до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних, компенсаційних виплат, а відповідно до п. 3.31 розд. 3 Інструкції №5 є матеріальною допомогою разового характеру і, відповідно, «іншою виплатою, що не належить до фонду оплати праці», то вона не є базою нарахування єдиного внеску.

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