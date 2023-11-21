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  1. В Україні

Загибель двох неповнолітніх від передозування: судитимуть чоловіка, який надав їм свою квартиру

17:10, 21 листопада 2023
Перед судом постане чоловік, який надав свою квартиру двом неповнолітнім дівчатам для вживання наркотиків.
Загибель двох неповнолітніх від передозування: судитимуть чоловіка, який надав їм свою квартиру
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До суду скеровано справу щодо загибелі двох неповнолітніх дівчат після вживання наркотиків у квартирі, наданій чоловіком. Звинувачений знаходиться під вартою, йому загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомляє поліція Києва.

Подія сталась у червні 2023 року у будинку на вулиці Уманській, де знайшли тіла двох неповнолітніх дівчат. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група поліції Солом'янського району, оперативники та судово-медичні експерти.

За результатами розслідування встановлено, що дві підлітки отримали ключі від квартири від знайомого, де вони скористалися психотропними речовинами - солями PVP. На ранок їх тіла були знайдені мертвими у цій квартирі.

Поліція затримала 46-річного власника квартири за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України і розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 317 Кримінального кодексу України - надання приміщення для незаконного вживання психотропних речовин з використанням неповнолітніх. Підозрюваному було оголошено про підозру.

Слідчі Солом'янського району поліції завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду для розгляду справи. За вказаною статтею передбачено покарання від чотирьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

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