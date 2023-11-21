Гибель двух несовершеннолетних от передозировки: будут судить мужчину, который предоставил им свою квартиру

Перед судом предстанет мужчина, который предоставил свою квартиру двум несовершеннолетним девушкам для употребления наркотиков.

В суд направлено дело о гибели двух несовершеннолетних девушек после употребления наркотиков в квартире, предоставленной мужчиной. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит до восьми лет заключения. Об этом сообщает полиция Киева.

Событие произошло в июне 2023 года в доме на улице Уманской, где нашли тела двух несовершеннолетних девушек. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Соломенского района, оперативники и судебно-медицинские эксперты.

По результатам расследования установлено, что две подростки получили ключи от квартиры от знакомого, где они воспользовались психотропными веществами - солями PVP. На утро их тела были найдены мертвыми в этой квартире.

Полиция задержала 46-летнего владельца квартиры по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и начала уголовное производство по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Украины - предоставление помещения для незаконного употребления психотропных веществ с использованием несовершеннолетних. Подозреваемому было объявлено о подозрении.

Следователи Соломенского района полиции завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд для рассмотрения дела. По указанной статье предусмотрено наказание от четырех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

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