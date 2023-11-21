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  1. В Украине

Начисляется ли единый социальный взнос на сумму нецелевой благотворительной помощи: ответ ГНС

17:29, 21 ноября 2023
Нецелевая благотворительная помощь не относится к зарплате и другим поощрительным, компенсационным выплатам, поэтому она не является базой начисления единого взноса.
Начисляется ли единый социальный взнос на сумму нецелевой благотворительной помощи: ответ ГНС
Фото: Слово и дело
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Государственная налоговая служба в Луганской области разъяснила, что начислять ли ЕСВ на сумму нецелевой благотворительной помощи.

Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (с изменениями и дополнениями) базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для плательщиков, согласно п .1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464 являются работодателями, определена сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда ».

Определение видов выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам, при начислении единого взноса предусмотрено Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата от 13.01.2004 №5.

Поскольку нецелевая благотворительная помощь не относится к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным, компенсационным выплатам, а в соответствии с п. 3.31 разд. 3 Инструкции №5 является материальной помощью разового характера и, соответственно, «другой выплатой, не относящейся к фонду оплаты труда», она не является базой начисления единого взноса.

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