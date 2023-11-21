Заложила взрывчатку в центре Варшавы: полиция арестовала женщину с симпатиями к исламским экстремистам

Подозреваемую 38-летнюю женщину-исламистку задержали за установку взрывного устройства на улице Варшаве.

Источник фото: AP

Польская полиция задержала 38-летнюю женщину, которая обвиняется в совершении попытки взорвать взрывное устройство на улице в центре Варшавы из-за симпатий к исламским экстремистам. Происшествие произошло в начале текущего месяца, и к счастью, ни один человек не пострадал, - сообщает ABC News.

В заявлении полиции указано, что женщина разместила взрывное устройство в Варшаве в ночь с 10 на 11 ноября, после чего вернулась домой в западной части Польши.

И хотя никто не пострадал, полиция подчеркнула, что устройство могло вызвать серьезные травмы и угрозу жизни многих людей.

Женщине инкриминируют "создание угрозы для жизни и здоровья многих лиц, а также подготовку к причинению подобной опасности".

Полиция воспользовалась записями видеонаблюдения, чтобы отследить ее движения. После того, как она установила устройство в Варшаве, она отправилась к центральному железнодорожному вокзалу столицы, а затем поехала в город Вроцлав на западе Польши, где была задержана в своем доме.

Полиция описала подозреваемую как польку, которая проявляла интерес к событиям на Ближнем Востоке, но не предоставила подробностей о ее личных данных. В общем, полицейские задержали различные предметы и гаджеты, связанные с "Исламским государством", а также вещи, которые могли быть использованы для создания другого взрывного устройства, среди которых было изображение Усамы бен Ладена.

Напомним, в Варшаве мужчина угрожал взорвать себя.

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