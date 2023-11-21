Во Львовской области работники ТЦК будут проверять документы у всех военнообязанных

Львовский ТЦК обязали проверять документы у всех мужчин от 18 до 60 лет.

Фото: Цензор.net

Во Львове и области работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут проверять документы у всех военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Соответствующий приказ издал руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень.

Таким образом, все военнообязанные мужчины должны иметь с собой документы, достоверяющие личность, и военно-учетные документы. А также предоставлять для проверки по требованию работников ТЦК.

Грень добавил, что контроль над соответствующим приказом он оставляет за собой.

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