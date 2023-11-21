Хабар у крипті: нардеп Андрій Одарченко хотів підкупити голову Державного агентства відновлення Найєма

НАБУ повідомляє, що в обмін на гроші він просив, щоб йому допомогли отримати гроші з фонду ліквідації наслідків війни на ремонт підконтрольного йому обʼєкта інфраструктури.

Фото: НАБУ

НАБУ викрило депутата, члена комітету з питань антикорупційної політики у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. Як повідомляється, він пропонував неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

Зазначимо, що в НАБУ офіційно не називають прізвище депутата, але, за даними ЗМІ, йдеться про Андрія Одарченко.

За інформацією НАБУ, в обмін на гроші він просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Повідомляється , що після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США.

Також у НАБУ підкреслили, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Наразі тривають слідчі дії.

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