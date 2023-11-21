Глава Євроради Шарль Мішель приїхав до Києва, фото

Шарль Мішель прибув до Києва у 10-ту річницю Революції гідності.

Фото: twitter.com/CharlesMichel

У вівторок, 21 листопада, президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва у десяту річницю Революції гідності. Про це він написав на свої сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

Він оприлюднив фото з перону столичного вокзалу, де його зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

«Приємно знову бути в Києві – серед друзів», – підписав фото Мішель.

Зазначимо, візит проходить напередодні саміту Європейської Ради в середині грудня, на якому лідери ЄС мають обговорити питання рекомендацій Європейської комісії щодо початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС.

Фото: twitter.com/CharlesMichel

Раніше ми писали, що до Києва приїхала президентка Молдови Мая Санду.

Нагадаємо, також сьогодні до України завітав Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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