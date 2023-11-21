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  1. В Україні

З 1 грудня при сплаті податків реквізит «Призначення платежу» слід заповнювати по новому: до уваги платників

12:15, 21 листопада 2023
До 1 грудня можна заповнювати платіжки як за новими так і за старими правилами.
З 1 грудня при сплаті податків реквізит «Призначення платежу» слід заповнювати по новому: до уваги платників
Фото: styler\РБК-Україна
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1 грудня 2023 року завершується перехідний період, протягом якого заповнення платниками податків реквізиту «Призначення платежу» під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску було можливе у неструктурованому форматі. До 1 грудня можна заповнювати платіжки як за новими так і за старими правилами. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Так, у разі здійснення платіжної операції на рахунки, відкриті в Казначействі, код ID НБУ якого відповідає значенню «899998», інформація про призначення платежу платіжної інструкції з 01.12.2023 має зазначатися виключно у структурованій формі в блоці реквізитів «Структурована форма» («Structured») платіжної інструкції.

ДПС звертає увагу на заповненні реквізитів для коректної ідентифікації платників податків та зборів, а саме:

1) під час сплати податків та зборів платником через касу та/або термінали самообслуговування надавач платіжних послуг під час формування pacs.008 повинен зазначити інформацію саме про платника податків у блоці реквізитів «Фактичний платник» («Ultimate Debtor»);

2) під час сплати податків та зборів юридичною особою за свої дочірні підрозділи надавач платіжних послуг під час формування pacs.008 у блоці реквізитів «Фактичний платник» («Ultimate Debtor») повинен зазначити інформацію саме про дочірню компанію як платника податків.

Приклади для ФОПів:

Сплата ЄП 1 та 2 групами

По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:

  • 101 єдиний податок за грудень 2023 року

Сплата ЄП 3 група

По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:

  • 101 єдиний податок за ІV квартал 2023 року

Сплата ЄСВ

По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:

  • 101 ЄСВ за ІV квартал 2023 року

Правила заповнення реквізитів у блоці реквізитів «Фактичний платник» («Ultimate Debtor») повідомлення pacs.008 детально описано в документі «Система електронних платежів Національного банку України (шифр СЕП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіх інструментів. Частина 2. Ідентифікація» та в «Специфікації повідомлення pacs.008 «Кредитовий переказ коштів клієнта на рівні агентів», які розміщені за посиланням.

Національним банком України повідомлено, що дата впровадження (01 грудня 2023 року) виключно структурованої форми призначення платіжної інструкції під час сплати податків і зборів є кінцевою та такою, що змінюватись не буде.

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