На Київщині відкрили новий міст через річку Ірпінь замість підірваного, відео

Новий міст працює поряд зі зруйнованими конструкціями, які залишаться меморіалом.

На Київщині офіційно відкрили новий міст через річку Ірпінь у Романівці. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Відкриття, без перебільшень, історичне. І хоч було холодно, важко й страшно – цей міст назавжди залишиться в історії Ірпеня "Дорогою життя", – написав він.

За його словами, під час окупації Київської області міст через річку Ірпінь у Романівці врятував 40 тис мешканців Гостомеля, Бучі й Ірпеня.

Мер виразив упевненість у тому, що незабаром на цьому місці відкриється меморіал "Дорога життя".

Поряд зі зруйнованими конструкціями, які залишаться меморіалом, працює абсолютно новий міст.

Новий міст має розвантажити Романівку на в’їзд і виїзд у години пік. На ньому вже встановлено освітлення та заходи безпеки для пішоходів, і тривають роботи з встановлення світлофору.

Нагааємо, що міст був зруйнований на другий день повномасштабного вторгнення рф. Його підірвали українські військові, щоб перешкодити наступу ворога на Київ.

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