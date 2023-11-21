В Киевской области открыли новый мост через реку Ирпень вместо подорванного, видео

Новый мост работает рядом с разрушенными конструкциями, которые останутся мемориалом.

В Киевской области официально открыли новый мост через реку Ирпень в Романовке. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Открытие, без преувеличений, историческое. И хотя было холодно, тяжело и страшно – этот мост навсегда останется в истории Ирпеня "Дорогой жизни", – написал он.

По его словам, во время оккупации Киевской области мост через реку Ирпень в Романовке спас 40 тыс. жителей Гостомеля, Бучи и Ирпеня.

Мэр выразил уверенность в том, что в скором времени на этом месте откроется мемориал "Дорога жизни".

Наряду с разрушенными конструкциями, которые останутся мемориалом, работает совершенно новый мост.

Новый мост должен разгрузить Романовку на въезд и выезд в час пик. На нем уже установлены освещение и меры безопасности для пешеходов, и продолжаются работы по установке светофора.

Напомним, что мост был разрушен на второй день полномасштабного вторжения рф. Его взорвали украинские военные, чтобы не допустить наступлению врага на Киев.

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