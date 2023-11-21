Комитет рекомендовал вернуть проверку НАПК оснований приобретения квартир и авто до назначения декларанта на должность и разрешить повторные проверки

Вскоре Верховная Рада примет закон о возвращении оснований приобретения квартир и авто к назначению чиновников на должность, а также вернуть повторные полные проверки НАПК.

НАПК сможет проверять основания приобретения квартир и авто до назначения декларанта на должность. Так, Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики принял рекомендовать принять в целом законопроект Правительства 10262 о внесении изменений в Закон «О предотвращении коррупции» о приведении отдельных положений в соответствие с выводами Европейской Комиссии по Украине.

Исключается ч. 7 ст. 51-1 Закона о предотвращении коррупции, согласно которой во время проведения полной проверки декларации НАПК не осуществляет проверку оснований приобретения объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных субъектом декларирования или членом его семьи в собственность до дня избрания (назначения) лица на должность, в связи с пребыванием на котором у лица впервые возникла обязанность представления деклараций.

Кроме того, в другой редакции изложены ч. 5 ст. 51-3, которая определяет, что не могут быть предметом повторной проверки сведения, указанные за предыдущий период субъектом декларирования в декларации, которые уже были предметом проверки НАПК и по результатам проверки каких нарушений не выявлено.

Минюст предлагает, чтобы полная проверка декларации проводилась в части объектов декларирования, не охваченных полной проверкой деклараций соответствующего субъекта декларирования за предыдущие периоды, кроме случаев, когда НАПК получило новую информацию относительно проверяемого объекта или если имеются новые источники информации, которые были известны или не были доступны Национальному агентству во время проведения предварительной полной проверки.

Вместе с тем, в законе останутся нормы, отменившие обязательность полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц.

Напомним, что принятым законом о возобновлении декларирования (законопроект 9534) для НАПК убирается обязанность полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц. А именно, из статьи 51-3 Закона «О предотвращении коррупции», регулирующей полную проверку деклараций, изымается слово «обязательная» из словосочетания «обязательная полная проверка». Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

По сути это может означать, что полная проверка деклараций должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, отныне не будет обязательной для НАПК.

Кроме того, чиновники смогут не указывать местонахождение недвижимости, где проживают их дети и жены за границей во время военного положения.

Автор: Наталья Мамченко

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