Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Во вторник, 21 ноября, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Гармаш Тамару Ивановну – с должности судьи Светловодского горрайонного суда Кировоградской области;

Колдину Александру Олеговну – с должности судьи Голосеевского районного суда города Киева.

Также ВСП решил остановить рассмотрение заявления Андриенко Анны Вячеславовны об увольнении с должности судьи Октябрьского районного суда города Полтавы в отставку.

Напомним, с начала 2023 года ВСП уволил 288 судей.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия начинает рассмотрение жалоб на судей с 22 ноября.

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