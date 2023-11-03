С начала 2023 года ВСП уволил 288 судей

В течение января – октября 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 288 судей.
По общим обстоятельствам уволены 282 судьи, а именно:
263 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:
- 119 судей местных судов;
- 114 судей апелляционных судов;
- 22 судьи Верховного Суда;
- 4 судьи Верховного Суда Украины;
- 1 судья Высшего административного суда Украины;
- 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;
- 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
- 19 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:
- 18 судей местных судов;
- 1 судья Верховного Суда.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 6 судей, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.