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С начала 2023 года ВСП уволил 288 судей

10:05, 3 ноября 2023
263 судьи подали заявления об отставке, еще 19 судей подали заявления об увольнении по собственному желанию.
С начала 2023 года ВСП уволил 288 судей
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В течение января – октября 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 288 судей.

По общим обстоятельствам уволены 282 судьи, а именно:

263 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:

  • 119 судей местных судов;
  • 114 судей апелляционных судов;
  • 22 судьи Верховного Суда;
  • 4 судьи Верховного Суда Украины;
  • 1 судья Высшего административного суда Украины;
  • 1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;
  • 2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
  • 19 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:
  • 18 судей местных судов;
  • 1 судья Верховного Суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 6 судей, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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