С начала 2023 года ВСП уволил 288 судей

263 судьи подали заявления об отставке, еще 19 судей подали заявления об увольнении по собственному желанию.

В течение января – октября 2023 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 288 судей.

По общим обстоятельствам уволены 282 судьи, а именно:

263 судей уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых:

119 судей местных судов;

114 судей апелляционных судов;

22 судьи Верховного Суда;

4 судьи Верховного Суда Украины;

1 судья Высшего административного суда Украины;

1 судья Высшего хозяйственного суда Украины;

2 судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

19 судей уволены в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию, из которых:

18 судей местных судов;

1 судья Верховного Суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 6 судей, а именно за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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