З початку 2023 року ВРП звільнила 288 суддів

263 судді подали заяви про відставку, ще 19 суддів подали заяви про звільнення за власним бажанням.

Протягом січня – жовтня 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 288 суддів.

За загальними обставинами звільнено 282 судді, а саме:

263 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:

119 суддів місцевих судів;

114 суддів апеляційних судів;

22 судді Верховного Суду;

4 судді Верховного Суду України;

1 суддя Вищого адміністративного суду України;

1 суддя Вищого господарського суду України;

2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

19 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких:

18 суддів місцевих судів;

1 суддя Верховного Суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 6 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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