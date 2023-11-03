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З початку 2023 року ВРП звільнила 288 суддів

10:05, 3 листопада 2023
263 судді подали заяви про відставку, ще 19 суддів подали заяви про звільнення за власним бажанням.
З початку 2023 року ВРП звільнила 288 суддів
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Протягом січня – жовтня 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 288 суддів.

За загальними обставинами звільнено 282 судді, а саме:

263 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:

  • 119 суддів місцевих судів;
  • 114 суддів апеляційних судів;
  • 22 судді Верховного Суду;
  • 4 судді Верховного Суду України;
  • 1 суддя Вищого адміністративного суду України;
  • 1 суддя Вищого господарського суду України;
  • 2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
  • 19 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких:
  • 18 суддів місцевих судів;
  • 1 суддя Верховного Суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 6 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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