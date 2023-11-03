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Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю, незважаючи на погрозу вето Байдена

09:13, 3 листопада 2023
Більшість демократів не підтримає законопроєкт, що розділяє допомогу Ізраїлю від України.
Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю, незважаючи на погрозу вето Байдена
Джерело фото: EPA/UPG
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Палата представників США ухвалила проект про військову допомогу для Ізраїлю на суму 14,3 мільярда доларів (11,7 мільярда фунтів стерлінгів) окремо від допомоги для України, незважаючи на застереження демократів, що цей законопроєкт не має шансів на прийняття в Сенаті, – повідомляє  ВВС.

Президент Джо Байден обіцяв використати право вето на цей законопроєкт, який був схвалений голосами 226-196, при цьому 12 демократів приєдналися до більшості республіканців під час голосування.

Лідери Демократичної партії прагнуть до прийняття законопроєкту, який включає фінансування для України, однак республіканці з Палати представників виступають проти об'єднання допомоги для України та Ізраїлю в один закон.

Лідер Сенату Чак Шумер гостро розкритикував законопроєкт Палати представників, назвавши його «приголомшливо несерйозним». При цьому він наголосив, що верхня палата Конгресу, контроль над якою переважно належить демократам, не підтримає цей законопроєкт.

Демократи в Сенаті планують розглядати двопартійний пакет, який включає допомогу для Ізраїлю та України разом із гуманітарною допомогою для сектору Газа. Багато представників як демократичної, так і республіканської партій підтримують продовження допомоги для України, вважаючи, що це важливо, оскільки Україна продовжує боротьбу з росією.

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