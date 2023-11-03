Палата представителей США одобрила помощь Израилю, несмотря на угрозу вето Байдена

Большинство демократов не поддержит законопроект, разделяющий помощь Израилю от Украины.

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Палата представителей США приняла проект о военной помощи для Израиля на сумму 14,3 миллиарда долларов (11,7 миллиарда фунтов стерлингов) отдельно от помощи для Украины, несмотря на предостережения демократов, что этот законопроект не имеет шансов на принятие в Сенате, - сообщает ВВС.

Президент Джо Байден обещал использовать право вето на этот законопроект, который был одобрен голосами 226-196, при этом 12 демократов присоединились к большинству республиканцев во время голосования.

Лидеры Демократической партии стремятся к принятию законопроекта, который включает финансирование для Украины, однако республиканцы из Палаты представителей выступают против объединения помощи для Украины и Израиля в один закон.

Лидер Сената Чак Шумер остро раскритиковал законопроект Палаты представителей, назвав его "потрясающе несерьезным". При этом он подчеркнул, что верхняя палата Конгресса, контроль над которой преимущественно принадлежит демократам, не поддержит этот законопроект.

Демократы в Сенате планируют рассматривать двухпартийный пакет, который включает помощь для Израиля и Украины вместе с гуманитарной помощью для сектора Газа. Многие представители как демократической, так и республиканской партий поддерживают продолжение помощи для Украины, считая, что это важно, поскольку Украина продолжает борьбу с россией.

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