Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей: Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело

Кассационный гражданский суд и Кассационный административный суд Верховного Суда имеют разное мнение относительно того, куда обращаться гражданским дружинам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей, - дело рассмотрит Большая Палата.

У ВККС, безусловно, будут ошибки, без этого не бывает – ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей заранее предупредила, что не все решения Комиссии будут правильными.

В Украине введут показатель дневной процентной ставки по потребительскому кредиту и ограничат его 1% в день от общего размера кредита

Ограничение максимальной ставки по ссудам микрокредитных организаций, - в Комитете объяснили, какой будет финальная редакция закона.

Налоговые проверки бизнеса могут возобновить с 1 декабря, - парламент готовится принять закон

Верховная Рада готовится принять закон о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря: в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены юридические лица, которые начисляли или выплачивали заработную плату в размере меньше средней по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Совет судей точно допускает 9 кандидатов к конкурсу в КСУ, а еще 7 дали на устранение недостатков в документах

Пока Совет судей не отклонил документы ни одного из кандидатов.

  1. В мире

Палата представителей США одобрила помощь Израилю, несмотря на угрозу вето Байдена

09:13, 3 ноября 2023
Большинство демократов не поддержит законопроект, разделяющий помощь Израилю от Украины.
Палата представителей США одобрила помощь Израилю, несмотря на угрозу вето Байдена
Источник фото: EPA/UPG
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Палата представителей США приняла проект о военной помощи для Израиля на сумму 14,3 миллиарда долларов (11,7 миллиарда фунтов стерлингов) отдельно от помощи для Украины, несмотря на предостережения демократов, что этот законопроект не имеет шансов на принятие в Сенате, - сообщает ВВС.

Президент Джо Байден обещал использовать право вето на этот законопроект, который был одобрен голосами 226-196, при этом 12 демократов присоединились к большинству республиканцев во время голосования.

Лидеры Демократической партии стремятся к принятию законопроекта, который включает финансирование для Украины, однако республиканцы из Палаты представителей выступают против объединения помощи для Украины и Израиля в один закон.

Лидер Сената Чак Шумер остро раскритиковал законопроект Палаты представителей, назвав его "потрясающе несерьезным". При этом он подчеркнул, что верхняя палата Конгресса, контроль над которой преимущественно принадлежит демократам, не поддержит этот законопроект.

Демократы в Сенате планируют рассматривать двухпартийный пакет, который включает помощь для Израиля и Украины вместе с гуманитарной помощью для сектора Газа. Многие представители как демократической, так и республиканской партий поддерживают продолжение помощи для Украины, считая, что это важно, поскольку Украина продолжает борьбу с россией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді