3 ноября: какой сегодня праздник и главные события

3 ноября в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск.

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В пятницу, 3 ноября, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии, праздник, который символизирует важность роли артиллерийских войск в военных операциях. Эта дата выбрана не случайно, ведь в годы Второй Мировой войны 3 ноября стартовала операция по освобождению Киева. Во время этого наступления при высокой плотности артиллерии произошел прорыв на участке обороны противника.

В этот же день в Украине отмечают День инженерных войск. Во время военных конфликтов эти войска играют важную роль в обеспечении продвижения вперед для пехоты и танкистов. Инженеры расчищают минные поля, ликвидируют заграждения врага, разбирают завалы для обеспечения движения других войск.

Какой сегодня церковный праздник

На этот день также приходится праздник, посвященный памяти княжны Анны Всеволодовны. В церковном календаре 3 ноября - день памяти этой святой. Анна была обручена с византийским царевичем, но их брак не состоялся, и она решила посвятить свою жизнь Богу. Ее отец, князь Всеволод Ярославович, воздвиг для нее женский Андреевский монастырь около 1086 года, и Анна стала его первой игуменьей. Однако ее вклад в общество был чрезвычайно важным, поскольку она открыла первую в Европе школу для девочек, где они изучали грамоту, пение и различные ремесла. Анна также принимала активное участие в деятельности государства, отправляясь в Византию и возвращаясь с новым митрополитом после смерти предыдущего.

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