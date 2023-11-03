Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В суды какой юрисдикции обращаться гражданским женам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей: Большая Палата Верховного Суда рассмотрит дело

Кассационный гражданский суд и Кассационный административный суд Верховного Суда имеют разное мнение относительно того, куда обращаться гражданским дружинам погибших военных об установлении факта проживания одной семьей, - дело рассмотрит Большая Палата.

У ВККС, безусловно, будут ошибки, без этого не бывает – ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей заранее предупредила, что не все решения Комиссии будут правильными.

В Украине введут показатель дневной процентной ставки по потребительскому кредиту и ограничат его 1% в день от общего размера кредита

Ограничение максимальной ставки по ссудам микрокредитных организаций, - в Комитете объяснили, какой будет финальная редакция закона.

Налоговые проверки бизнеса могут возобновить с 1 декабря, - парламент готовится принять закон

Верховная Рада готовится принять закон о возобновлении налоговых проверок с 1 декабря: в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены юридические лица, которые начисляли или выплачивали заработную плату в размере меньше средней по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Совет судей точно допускает 9 кандидатов к конкурсу в КСУ, а еще 7 дали на устранение недостатков в документах

Пока Совет судей не отклонил документы ни одного из кандидатов.

  1. Общество
  2. / В Украине

3 ноября: какой сегодня праздник и главные события

09:30, 3 ноября 2023
3 ноября в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск.
3 ноября: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: realist
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В пятницу, 3 ноября, в Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии, праздник, который символизирует важность роли артиллерийских войск в военных операциях. Эта дата выбрана не случайно, ведь в годы Второй Мировой войны 3 ноября стартовала операция по освобождению Киева. Во время этого наступления при высокой плотности артиллерии произошел прорыв на участке обороны противника.

В этот же день в Украине отмечают День инженерных войск. Во время военных конфликтов эти войска играют важную роль в обеспечении продвижения вперед для пехоты и танкистов. Инженеры расчищают минные поля, ликвидируют заграждения врага, разбирают завалы для обеспечения движения других войск.

Какой сегодня церковный праздник

На этот день также приходится праздник, посвященный памяти княжны Анны Всеволодовны. В церковном календаре 3 ноября - день памяти этой святой. Анна была обручена с византийским царевичем, но их брак не состоялся, и она решила посвятить свою жизнь Богу. Ее отец, князь Всеволод Ярославович, воздвиг для нее женский Андреевский монастырь около 1086 года, и Анна стала его первой игуменьей. Однако ее вклад в общество был чрезвычайно важным, поскольку она открыла первую в Европе школу для девочек, где они изучали грамоту, пение и различные ремесла. Анна также принимала активное участие в деятельности государства, отправляясь в Византию и возвращаясь с новым митрополитом после смерти предыдущего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді