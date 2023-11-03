Почему призывной возраст до сих пор не снизили до 25 – объяснил Данилов

Возраст мобилизации не снизили до 25, поскольку «это очень чувствительный вопрос» и сейчас существуют более приоритетные задачи для защиты страны.

Вопрос снижения предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет еще не получил окончательного утверждения от Президента Украины Владимира Зеленского, – сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью для Liga.net.

«Это очень чувствительный вопрос, когда нужно своим решением взять ответственность, что более молодые люди должны идти на фронт. Это очень сложно. Это очень тяжело», – отметил Данилов.

По его словам, сейчас основными задачами являются:

максимальное усиление ПВО;

получение современной военной техники.

«F-16 - это не наша прихоть. Это о жизни наших военных. Это хотя бы об определенном паритете в воздухе с Россией. Современные средства поражения - это уже другое дело. Простой пример. Когда пошли первые случаи уничтожения военных вертолетов рф, то вдвое-втрое уменьшилось количество полетов. Соответственно, это жизнь наших ребят и девушек», – добавил Данилов.

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