США не зафиксировали ни одного случая хищения военной помощи в Украине – посол

Бриджит Бринк сообщила, что коррупция в Украине не затронула военную помощь от США.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что коррупция в Украине, хоть и остается серьезной проблемой, непосредственно не влияет на распределение и использование военной помощи США стране. В эфире Fox News она подчеркнула важность преодоления этой проблемы в Украине.

"Существует долгая история проблем с коррупцией в Украине и, откровенно говоря, во всем регионе", - заявила посол Бринк.

По ее словам, коррупция в Украине, подобно другим бывшим советским государствам, существует уже давно, однако вторжение России изменило восприятие граждан по этой проблеме.

"Российская захватническая война против Украины действительно изменила отношение общества к коррупции, ее больше не терпят. Это одна из причин, почему мы видим и слышим об этом. И я думаю, что это хорошо", - добавила Бриджит Бринк.

Посол также подчеркнула, что ни одна единица военной техники США не была использована вне очереди и не зафиксировано ни одного случая хищения военной помощи в Украине.

"Мы не зафиксировали ни одного случая хищения военной помощи в Украине", - сказала посол США в Украине.

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