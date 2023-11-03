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США не зафіксували жодного випадку розкрадання військової допомоги в Україні – посол

08:10, 3 листопада 2023
Бріджит Брінк повідомила, що корупція в Україні не зачепила військову допомогу від США.
США не зафіксували жодного випадку розкрадання військової допомоги в Україні – посол
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Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що корупція в Україні, хоч і залишається серйозною проблемою, безпосередньо не впливає на розподіл і використання військової допомоги США країні. В ефірі Fox News вона наголосила на важливості подолання цієї проблеми в Україні.

«Існує довга історія проблем з корупцією в Україні та, відверто кажучи, в усьому регіоні», – заявила посол Брінк.

За її словами, корупція в Україні, подібно до інших колишніх радянських держав, існує вже давно, проте вторгнення росії змінило сприйняття громадян щодо цієї проблеми.

«Російська загарбницька війна проти України справді змінила ставлення суспільства до корупції, її більше не терплять. Це одна з причин, чому ми бачимо і чуємо про це. І я думаю, що це добре», - додала Бріджит Брінк.

Посол також підкреслила, що жодна одиниця військової техніки США не була використана позачергово та не зафіксовано жодного випадку розкрадання військової допомоги в Україні.

«Ми не зафіксували жодного випадку розкрадання військової допомоги в Україні», – сказала посол США в Україні.

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