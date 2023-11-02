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  1. В Україні

Кабмін схвалив проект Держбюджету-2024 до другого читання: деталі

21:35, 2 листопада 2023
Дохідна частина проекту держбюджету збільшена порівняно з І читанням на 22,2 млрд грн і передбачена у сумі 1 768,5 млрд гривень, в тому числі по загальному фонду збільшилась на 22,1 млрд грн.
Кабмін схвалив проект Держбюджету-2024 до другого читання: деталі
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У четвер, 2 листопада, Кабінет міністрів схвалив проект Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» до другого читання. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

«Міністерство фінансів спільно з іншими міністерства та відомствами підготувало проект державного бюджету на 2024 рік до другого читання за результатами опрацювання висновків та пропозицій ВРУ. Принципи та пріоритети, які визначені в проекті бюджету, поданому Урядом на розгляд Парламенту в І читанні – збережені і до ІІ читання. Показники бюджету є збалансованими, але одночасно і напруженими. Продовжуємо активно працювати для залучення необхідного зовнішнього фінансування», - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

У проекті  бюджету до другого читання потреба у  зовнішній фінансовій підтримці складає близько 41 млрд дол. США.

Цей обсяг вдалося зменшити з 42,9 млрд дол. США, зокрема, завдяки збільшенню планових доходів в результаті перегляду макропоказників та врахуванню інших додаткових надходжень.

Було уточнено очікувані макроекономічні показники на 2023 рік, які є базою для розрахунку прогнозу на 2024 рік. Зокрема:

  • більш швидке відновлення реального ВВП у 2023 році до  + 5% порівняно із + 2,8% у попередньому прогнозі; 
  • курс гривні у 38,6 грн за дол. США на кінець періоду до другого читання порівняно з 40,2 грн за дол. США на перше читання;
  • уточнено очікування щодо зростання споживчих цін у поточному році у бік зменшення – з 14,7% до 7,1% (грудень до грудня).

У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції – з 10,8% до 9,7% (грудень до грудня минулого року). Також скориговано припущення щодо курсу гривні 40,7 грн за дол. США (середній курс за рік) до другого читання порівняно з 41,4 грн за дол. США у попередньому прогнозі.

Дохідна частина проекту держбюджету збільшена порівняно з І читанням на 22,2 млрд грн і передбачена у сумі 1 768,5 млрд гривень, в тому числі по загальному фонду збільшилась на 22,1 млрд грн.

Видатки та надання кредитів збільшено у законопроекті до другого читання у порівнянні з першим читанням на 95,2 млн грн та становлять 3 355 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 3 120,6 млрд грн та видатки спеціального фонду – 234,5 млрд гривень. 

До ІІ читання граничний обсяг дефіциту був зменшений на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн), що узгоджено із Міжнародним валютним фондом.

При підготовці проекту держбюджету до ІІ читання, за пропозиціями народних депутатів та узгодженням з профільними міністерствами, було здійснено перерозподіл коштів в рамках окремих бюджетних програм. Зокрема, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства аграрної політики тощо.

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