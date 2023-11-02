Забудова парку у Києві: НАБУ і САП повідомили про підозру заступнику голови КМДА

Заступнику голови КМДА повідомлено про підозру зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі під забудову частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку «Нивки».

У четвер, 2 листопада, Національне антикорупційне бюро0 і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру заступнику голови Київської міської державної адміністрації у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі під забудову частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення парку «Нивки». Про це повідомляють НАБУ і САП.

Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

«За даними слідства, у листопаді 2019 року підозрюваний, на той час директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку. Зокрема йшлося про виключення земельної ділянки (східна частина парку) та передачу її приватній компанії в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу. При цьому важливо зазначити, що у липні 2019 року, Департамент відправив цей проєкт на доопрацювання землеустрою через належність ділянки до природно-заповідного фонду. Втім, посадовець проігнорував цей факт та подав проєкт рішення разом з пояснювальною запискою на розгляд депутатів Київської міської ради. Аби забезпечити гарантоване голосування за проєкт рішення, посадовець зазначив у пояснювальній записці, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду. Це не відповідало дійсності й спростовувалось інформацією з бази міського земельного кадастру, яка перебувала у веденні Департаменту.

Як наслідок компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду.

Підтвердженням позиції органу досудового розслідування є також Постанова Північного апеляційного господарського суду, якою рішення міськради скасовано як незаконне, а договір оренди визнано недійсним.

Будівництво на території парку припинено», — йдеться у повідомленні.

Крім того, НАБУ надало на адресу Київської міської ради лист з вимогою розглянути питання щодо скасування рішення про затвердження детального плану території. Ним, всупереч генеральному плану міста Києва, частину парку «Нивки» незаконно віднесено до території під забудову.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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