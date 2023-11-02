Застройка парка в Киеве: НАБУ и САП сообщили о подозрении заместителю главы КГГА

Заместителю председателя КГГА сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче под застройку части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения парка «Нивки».

В четверг, 2 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении заместителю председателя Киевской городской государственной администрации в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной передаче под застройку части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения парка «Нивки». Об этом сообщают НАБУ и САП.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«По данным следствия, в ноябре 2019 года подозреваемый, в то время директор Департамента земельных ресурсов КГГА, получил на рассмотрение проект землеустройства, де-факто предполагавшего застройку части парка. В частности, речь шла об исключении земельного участка (восточная часть парка) и передаче его частной компании в аренду для строительства жилищно-офисного комплекса. При этом важно отметить, что в июле 2019 года Департамент отправил этот проект на доработку землеустройства из-за принадлежности участка к природно-заповедному фонду. Впрочем, чиновник проигнорировал этот факт и подал проект решения вместе с объяснительной запиской на рассмотрение депутатов Киевского городского совета. Чтобы обеспечить гарантированное голосование за проект решения, чиновник отметил в пояснительной записке, что участок не относится к природно-заповедному фонду. Это не соответствовало действительности и опровергалось информацией с базы городского земельного кадастра, которая находилась в ведении Департамента.

Как следствие, компания получила под застройку часть парка площадью 0,6 га, а территориальная община Киева потеряла право пользоваться ею как объектом природно-заповедного фонда.

Подтверждением позиции органа досудебного расследования также Постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, которым решение горсовета отменено как незаконное, а договор аренды признано недействительным.

Строительство на территории парка прекращено», - говорится в сообщении.

Кроме того, НАБУ предоставило в адрес Киевского городского совета письмо с требованием рассмотреть вопрос об отмене решения об утверждении детального плана территории. Им, вопреки генеральному плану города Киева, часть парка «Нивки» незаконно отнесена к территории под застройку.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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