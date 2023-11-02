Глава Еврокомиссии приедет в Украину для «окончательных оценок» о прогрессе страны для вступления в ЕС

Урсула фон дер Ляен к 8 ноября прибудет с визитом в Украину для предоставления «окончательных оценок» о прогрессе страны на пути вступления в Евросоюз.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен к 8 ноября прибудет с визитом в Украину для предоставления «окончательных оценок» о прогрессе страны на пути вступления в Евросоюз. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

Стефанишина отметила, что на 8 ноября запланирована публикация отчета о прогрессе Украины и других стран-членов ЕС на пути вступления в блок.

«Перед этим ожидаем президента Еврокомиссии с визитом для переговоров с президентом Зеленским по поводу окончательных оценок, которые будут представлены для рассмотрения Европейской комиссии для отчета», — сказала она.

Стефанишина убеждена, что прогресс Украины «однозначно» будет оценен положительно.

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