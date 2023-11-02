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Очільниця Єврокомісії приїде в Україну для «остаточних оцінок» про прогрес країни для вступу в ЄС

20:41, 2 листопада 2023
Урсула фон дер Ляєн до 8 листопада прибуде з візитом до України для надання «остаточних оцінок» про прогрес країни на шляху вступу до Євросоюзу.
Очільниця Єврокомісії приїде в Україну для «остаточних оцінок» про прогрес країни для вступу в ЄС
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Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн до 8 листопада прибуде з візитом до України для надання «остаточних оцінок» про прогрес країни на шляху вступу до Євросоюзу. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

Стефанишина зазначила, що на 8 листопада заплановано публікацію звіту про прогрес України та інших країн-членів ЄС на шляху вступу до блоку.

«Перед цим очікуємо президента Єврокомісії з візитом для переговорів із президентом Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені до розгляду Європейської комісії для звіту», — сказала вона.

Стефанишина переконана, що прогрес України «однозначно» буде оцінено позитивно.

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