Шмигаль: МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування України

Прем'єр-міністр України провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

У четвер, 2 листопада, прем'р-міністр Денис Шмигаль провів розмову з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

За словами Шмигаля, було обговорено впровадження реформ і виконання їх в Україні. Також вони відзначили прогрес у цьому напрямку.

«МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн доларів», - повідомив він.

Прем'єр розповів, що під час розмови з Каммером вони торкнулись і теми фінансування дефіциту державного бюджету України, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки.

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