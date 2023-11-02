Шмыгаль: МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования Украины

Премьер-министр Украины провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

В четверг, 2 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль провел разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

По словам Шмыгаля, было обсуждено введение реформ и выполнение их в Украине. Также они отметили прогресс в этом направлении.

«МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 млн долларов», - сообщил он.

Премьер рассказал, что во время разговора с Каммером они затронули и тему финансирования дефицита государственного бюджета Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные на рост экономики.

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