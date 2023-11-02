Электронная очередь на ВВК уже доступна всем военнослужащим, — Минобороны

Записаться на прохождение комиссии ВВК и профильных специалистов на конкретную дату и время через электронную очередь можно как в регистратуре медучреждения, так и удаленно у начальника медицинской службы воинской части.

Электронная очередь на ВВК в военных поликлиниках уже доступна всем военнослужащим. Об этом сообщает Министерство обороны.

Записаться на прохождение комиссии ВВК и профильных специалистов на конкретную дату и время через электронную очередь можно как в регистратуре медучреждения, так и удаленно у начальника медицинской службы воинской части.

По информации ведомства, в течение октября около половины пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВВК удаленно и заранее.

Пока сервис развернули во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВВК (без госпитализации), а наиболее активно являются еОчередью пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице. Минобороны заявило, что ставит целью привлечь всех начальников медицинских служб воинских частей к пользованию сервисом для заблаговременной записи на ВЛК.

«Одно из основных преимуществ – для военных исчезает необходимость приезжать в поликлинику на 8 утра и целый день ждать приема к нужному врачу. На основе записей и прохождения военно-врачебной комиссии представители заведений анализируют данные по загруженности и дефициту специалистов. И в случае необходимости ищут дополнительных профильных специалистов как среди мобилизованных медиков, так и среди гражданских специалистов», - рассказали в министерстве.

Кроме того, доступ к еОчередь открыли для всех начальников медицинских частей.

Чтобы военнослужащие получили возможность записываться через еОчередь, начальник медицинской службы должен обратиться в заведение здравоохранения, в зоне подчинения которого находится подразделение,

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