Спикер Палаты представителей США Джонсон анонсировал пакет с помощью Украине и защитой границ

Такой законопроект с помощью Украины и защитой границ будет после голосования в Палате представителей за помощь Израилю.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон внесет на рассмотрение Конгресса пакет, включающий финансирование помощи Украине и защиты границ. Об этом сообщил он на пресс-конференции.

По его словам, такой законопроект с помощью Украины и защитой границ будет после голосования в Палате представителей за помощь Израилю.

Джонсон отметил, что считает правильным объединение финансирования помощи Украине и защиты границы с Мексикой, потому что так удастся получить двухпартийное согласие по этим вопросам.

«У нас есть обязательства, есть вещи, которые мы можем и должны делать во всем мире, но прежде всего мы должны заботиться о нашем собственном доме. И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя большой угрозе. Если мы хотим помочь с границами в Украине, мы должны заботиться и об американской границе», - добавил спикер.

Следует отметить, что голосование за законопроект Джонсона о помощи Израилю на 14,3 млрд долларов состоится 2 ноября.

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