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  1. У світі

Спікер Палати представників США Джонсон анонсував пакет з допомогою Україні та захистом кордонів

19:34, 2 листопада 2023
Такий законопроект з допомогою Україні та захистом кордонів буде наступним після голосування у Палаті представників за допомогу Ізраїлю.
Спікер Палати представників США Джонсон анонсував пакет з допомогою Україні та захистом кордонів
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон внесе на розгляд Конгресу пакет, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів. Про це повідомив він на пресконференції.

За його словами, такий законопроект з допомогою Україні та захистом кордонів буде наступним після голосування у Палаті представників за допомогу Ізраїлю.

Джонсон зазначив, що вважає правильним об'єднання фінансування допомоги Україні та захисту кордону з Мексикою, тому що так вдасться отримати двопартійну згоду з цих питань.

«У нас є зобов'язання, є речі, які ми можемо і повинні робити у всьому світі, але перш за все ми повинні дбати про наш власний будинок. І поки наші кордони широко відкриті, ми відкриваємо себе для великої загрози. Якщо ми хочемо допомогти з кордонами в Україні, ми повинні дбати і про американський кордон», - додав спікер.

Варто зауважити, що голосування за законопроект Джонсона про допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів відбудеться 2 листопада.

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