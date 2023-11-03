У ВККС безумовно будуть помилки, без цього не буває – ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів заздалегідь попередила, що не всі рішення Комісії будуть правильними.

Джерело фото: ВККС

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів вирішили попередити, що не всі її рішення під час майбутніх кадрових процедур та конкурсів на посади суддів будуть правильними.

Як зазначив на своїй сторінці Facebook під час дискусії щодо майбутнього конкурсу на посади суддів апеляційних судів секретар Другої палати ВККС Сергій Чумак, з огляду на кількість процедур та конкурсів, які вже оголосила чи планує оголосити ВККС, в роботі Комісії цілком можуть бути помилки.

«Після 5 місяців роботи в компетентності всіх членів Комісії у мене немає жодних сумнівів, як, на жаль, і в тому, що помилки у Комісії безумовно будуть – без цього не буває, особливо зважаючи на той обсяг роботи і кількість процедур, які вже оголосила і в найближчий час збирається оголосити Комісія», - повідомив Сергій Чумак.

Нагадаємо, що з 13 листопада ВККС відновлює процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів.

У вересні ВККС оголосила про конкурси на посади суддів місцевих судів (для учасників добору) і на посади суддів апеляційних судів (для юристів, які відповідають кваліфікаційним вимогам).

Також, Комісія готується оголосити конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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