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Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 13 листопада

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Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 13 листопада

18:00, 2 листопада 2023
Співбесіди відбудуться з суддями, які мали їх пройти ще у жовтні.
Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 13 листопада
Джерело фото: SUD.UA
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 13 листопада 2023 року відновлює проведення співбесід з суддями, які досі не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», співбесіди з суддями т. з. «першої групи» повинні були відбутися ще у середині жовтня, втім були відкладені на прохання Громадської ради доброчесності.

Згідно з рішенням ВККС від 12 жовтня, співбесіди, заплановані на 16 та 18 жовтня, а також розгляд питань суддів, що отримали негативні висновки ГРД, у пленарному складі Комісії, що були заплановані на 17 та 19 жовтня, перенесено на 13-16 листопада 2023 року.

Відтак, 13 листопада співбесіди відбудуться з такими суддями:

Данчук Віталій Валерійович - суддя Лугинського районного суду Житомирської області

Єдаменко Ірина Віталіївна - суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області

Кошля Андрій Олександрович - суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області 

Боброва Юлія Юріївна - суддя Біловодського районного суду Луганської області

Андрієнко Ганна Вячеславівна - суддя Октябрського районного суду міста Полтави

Мельник Ірина Олексіївна - суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області

Гуцол Максим Павлович - суддя Міловського районного суду Луганської області;

Качаленко Євген Володимирович - суддя Дзержинського міського суду Донецької області;

Макаренко Людмила Анатоліївна - суддя Володарського районного суду Київської області.

Нагадаємо, що до кінця жовтня співбесіди мали пройти 57 суддів т. з. «першої групи».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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