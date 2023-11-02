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Квалификационное оценивание судей возобновляется с 13 ноября

18:00, 2 ноября 2023
Собеседования состоятся с судьями, которые должны были их пройти в октябре.
Квалификационное оценивание судей возобновляется с 13 ноября
Источник фото: SUD.UA
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Высшая квалификационная комиссия судей 13 ноября 2023 года возобновляет проведение собеседований с судьями, которые до сих пор не завершили процедуру квалификационного оценивания судей.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», собеседования с судьями т. н. «первой группы» должны были состояться еще в середине октября, но были отложены по просьбе Общественного совета добропорядочности.

Согласно решению ВККС от 12 октября, собеседования, запланированные на 16 и 18 октября, а также рассмотрение вопросов судей, получивших негативные выводы ОСД, в пленарном составе Комиссии, запланированных на 17 и 19 октября, были перенесены на 13-16 ноября 2023 года.

Следовательно, 13 ноября собеседования состоятся с такими судьями:

Данчук Виталий Валерьевич – судья Лугинского районного суда Житомирской области

Едаменко Ирина Витальевна – судья Покровского районного суда Днепропетровской области

Кошля Андрей Александрович – судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области

Боброва Юлия Юрьевна – судья Беловодского районного суда Луганской области

Андриенко Анна Вячеславовна – судья Октябрьского районного суда города Полтавы

Мельник Ирина Алексеевна – судья Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области

Гуцол Максим Павлович – судья Миловского районного суда Луганской области;

Качаленко Евгений Владимирович – судья Дзержинского городского суда Донецкой области;

Макаренко Людмила Анатольевна – судья Володарского районного суда Киевской области.

Напомним, что до конца октября собеседования должны были пройти 57 судей т.н. "первой группы".

Автор: Вячеслав Хрипун

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