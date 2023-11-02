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11 лет лишения свободы: Апелляция ВАКС оставила без изменений наказание бывшему судье Андрею Леонову

17:47, 2 ноября 2023
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе обвинительный приговор, которым бывший судья Бабушкинского райсуда г. Днепропетровска Андрей Леонов приговорен к 11 годам лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года и с конфискацией имущества.
11 лет лишения свободы: Апелляция ВАКС оставила без изменений наказание бывшему судье Андрею Леонову
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В четверг, 2 ноября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе обвинительный приговор ВАКС от 27.03.2023, которым бывший судья Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска Андрей Леонов признан виновным в просьбе предоставить 30 тысяч долларов и фактическом получении 15 тысяч долларов. , что находилось у него на рассмотрении ( ч. 4 ст. 368 УК Украины (в редакции Закона N 889-VIII от 10 декабря 2015 года) и приговорено к 11 годам лишения свободы с лишением права занимать должность Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что судьи сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и подтвердил законность осуждения указанного лица.

«Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ВАКС приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего судью Андрея Леонова.

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