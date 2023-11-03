Ожидал оккупацию Одессы и передавал врагу данные о ВСУ: суд наказал российского информатора

Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Одесская областная прокуратура

К 15 годам тюрьмы приговорили российского агента, который передавал данные о ВСУ и ожидал оккупацию Одессы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина за денежное вознаграждение помогал врагу в проведении подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что в случае оккупации Одессы он хотел получить должность начальника экономического отдела в незаконно созданных правоохранительных органах.

Мужчина собирал разведданные о местоположениях средств противовоздушной обороны ВСУ на территории одного из районов Одессы, их количестве, а также о личном составе и военной технике, которая осуществляет охрану этих объектов.

Для выполнения задач российских кураторов, во время поездки в Николаев, осужденный отслеживал поставки военной техники на передовую, сосредоточение военных, фиксировал места дислокации воинских частей и позиций ПВО.

Для коммуникации с представителями фсб рф он использовал заранее отработанный анонимный Телеграм-канал. В текстовых сообщениях корректировщик подтверждал врагу координаты военных объектов с помощью ссылки на Google maps.

За свои "услуги" он получил 1100 долларов США вознаграждения. Мужчину задержали в марте 2023 года. Приговора суда он ожидал под стражей.

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