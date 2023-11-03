Очікував на окупацію Одеси і передавав ворогу дані про ЗСУ: суд покарав російського інформатора

Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Одеська обласна прокуратура

До 15 років за ґратами засудили російського агента, який передавав дані про ЗСУ та очікував на окупацію Одеси. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що чоловік за грошову винагороду допомагав ворогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Зазначається, що у разі окупації Одеси він хотів отримати посаду начальника економічного відділу у незаконно створених рф правоохоронних органах.

Чоловік збирав розвіддані про місця розташування засобів протиповітряної оборони ЗСУ на території одного з районів Одеси, їхньої кількості, а також щодо особового складу та військової техніки, які здійснюють охорону цих об’єктів.

На виконання завдань російських кураторів, під час поїздки до Миколаєва, засуджений відстежував постачання військової техніки на передову, зосередження військових, фіксував місця дислокації військових частин та позицій ППО.

Для комунікації з представниками фсб рф він використовував заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал. У текстових повідомленнях коригувальник підтверджував ворогові координати військових об’єктів за допомогою посилання на Google maps.

За свої «послуги» він отримав 1100 доларів США винагороди. Чоловіка затримали у березні 2023 року. На вирок суду він очікував під вартою.

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