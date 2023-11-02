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  1. Суд інфо

11 років позбавлення волі: Апеляція ВАКС залишила без змін покарання колишньому судді Андрію Леонову

17:47, 2 листопада 2023
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі обвинувальний вирок, яким колишнього суддю Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська Андрія Леонова засуджено до 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки та з конфіскацією майна.
11 років позбавлення волі: Апеляція ВАКС залишила без змін покарання колишньому судді Андрію Леонову
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У четвер, 2 листопада, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі обвинувальний вирок ВАКС від 27.03.2023, яким колишнього суддю Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Андрія Леонова визнано винуватим у проханні надати 30 тисяч доларів та фактичному одержанні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди за винесення судового рішення у кримінальному провадженні, що перебувало у нього на розгляді ( ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції Закону N° 889-VIII від 10 грудня 2015 року) та засуджено до 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки та з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора та підтвердив законність засудження указаної особи.

«Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що ВАКС засудив до 11 років позбавлення волі колишнього суддю Андрія Леонова.

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