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У ВККС, безусловно, будут ошибки, без этого не бывает – ВККС

08:03, 3 ноября 2023
Высшая квалификационная комиссия судей заранее предупредила, что не все решения Комиссии будут правильными.
У ВККС, безусловно, будут ошибки, без этого не бывает – ВККС
Источник фото: ВККС
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В Высшей квалификационной комиссии судей решили предупредить, что не все ее решения во время будущих кадровых процедур и конкурсов на должности судей будут правильными.

Как отметил на своей странице Facebook во время дискуссии по поводу предстоящего конкурса на должности судей апелляционных судов секретарь Второй палаты ВККС Сергей Чумак, учитывая количество процедур и конкурсов, которые уже объявила или планирует объявить ВККС, в работе Комиссии вполне могут быть ошибки.

«После 5 месяцев работы в компетентности всех членов Комиссии у меня нет никаких сомнений, как, к сожалению, и в том, что ошибки у Комиссии, безусловно, будут – без этого не бывает, особенно учитывая тот объем работы и количество уже объявленных процедур, а также процедур, которые в ближайшее время собирается объявить Комиссия», – сообщил Сергей Чумак.

Напомним, что с 13 ноября ВККС возобновляет процедуру квалификационного оценивания судей.

В сентябре ВККС объявила о конкурсах на должности судей местных судов (для участников отбора) и на должности судей апелляционных судов (для юристов, отвечающих квалификационным требованиям).

Также Комиссия готовится объявить конкурс на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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