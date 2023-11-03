Карантина нет: в Минздраве опровергло информацию о вспышках гепатита А

В настоящее время вспышка гепатита A зафиксирована только в Винницкой области.

В сети распространяется информация о введении карантина из-за вспышек гепатита A в Украине, однако это фейк. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Ведомство отмечает, что информация о введении карантина в Украине неправдива.

«Это фейк и часть вражеской ИПСО. В случае обнаружения вспышек заболевания Минздрав сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях», - сказали в Минздраве.

В министерстве также сообщили, что в 2022 году в Украине было зарегистрировано 281 случай гепатита A. В то же время за 9 месяцев этого года зарегистрировано 314 случаев заболевания.

«В настоящее время вспышка гепатита A зафиксирована только в Винницкой области. Там продолжаются усиленные противоэпидемические меры», - подчеркнули в Минздраве.

Министерство здравоохранения сообщило, что гепатит A постоянно регистрируется на территории Украины.

«Частой причиной является нарушение санитарно-гигиенических норм: плохо вымытые руки, использование или употребление загрязненной воды. Человек может инфицироваться, если выпьет зараженную воду или съест продукты, которые готовил больной», – пояснили в министерстве.

Профилактика заболевания

нужно тщательно мыть руки перед приготовлением и едой, после туалета, прогулки, поездок в транспорте;

не следует пренебрегать мытьем овощей, фруктов;

вода для питья должна быть бутилированной или кипяченой, посуда - хорошо вымытая;

нельзя пить из одного стакана с другим человеком, «пробовать» блюда из его тарелки, использовать одну ложку, вилку.

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