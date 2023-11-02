Совет судей точно допускает 9 кандидатов к конкурсу в КСУ, а еще 7 дали на устранение недостатков в документах

Пока Совет судей не отклонил документы ни одного из кандидатов.

Совет судей Украины 2 ноября рассмотрел вопрос допуска к конкурсному отбору лиц, желающих стать судьями Конституционного Суда.

Так, ССУ установил соответствие поданных документов требованиям 9 кандидатов. Это:

Блаживская Оксана Евгеньевна – судья Хозяйственного суда города Киева

– судья Хозяйственного суда города Киева Волкова Елена Ивановна – судья Южноукраинского городского суда Николаевской области

– судья Южноукраинского городского суда Николаевской области Галамай Олеся Зеновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области

– судья Хозяйственного суда Львовской области Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ

– заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ Коровайко Александр Иванович – председатель Херсонского апелляционного суда

– председатель Херсонского апелляционного суда Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

– судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Панченко Наталья Дмитриевна – судья Киевского окружного административного суда

– судья Киевского окружного административного суда Прокопенко Александр Борисович – судья Большой Палаты Верховного Суда

– судья Большой Палаты Верховного Суда Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Все эти лица были допущены к конкурсному отбору на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Также ССУ предоставил дополнительный срок 10 рабочих дней для представления и исправления поданных документов семи кандидатам:

Бычкову Игорю Геннадиевичу – судье Ковпаковского районного суда города Сумы

– судье Ковпаковского районного суда города Сумы Игнатенко Вадиму Николаевичу – судье Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

– судье Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Корунчак Ларисе Анатольевне – доценту кафедры уголовного права и других уголовно-правовых дисциплин Николаевского учебно-научного института права Национального университета «Одесская юридическая академия»

– доценту кафедры уголовного права и других уголовно-правовых дисциплин Николаевского учебно-научного института права Национального университета «Одесская юридическая академия» Мартеву Сергею Юрьевичу – судье Большой Палаты Верховного Суда

– судье Большой Палаты Верховного Суда Печеному Олегу Петровичу – доценту кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

– доценту кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Ратушу Владимиру Борисовичу – адвокату

– адвокату Ткаченко Александра Васильевича – судьи Хозяйственного суда Николаевской области.

Напомним, что конкурсный отбор состоится по новым правилам - кандидаты будут проходить предварительный фильтр в Совещательной группе экспертов, в которой решающий голос имеют представители, делегированные Венецианской комиссией и иностранными и международными организациями, а именно бывший член Венецианской комиссии от Польши Анна Сухоцкая, бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения Алеш Залар и американский юрист, судья в отставке, бывший Президент Конференции судей США Морин О'Коннор.

Ранее мы писали, что по квоте Верховной Рады в КСУ претендуют народные депутаты Украины от фракции «Слуга народа» Павел Павлиш и Александр Копыленко.

Автор: Наталья Мамченко

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