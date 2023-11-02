Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей точно допускает 9 кандидатов к конкурсу в КСУ, а еще 7 дали на устранение недостатков в документах

Пока Совет судей не отклонил документы ни одного из кандидатов.

Предоставителям «кредитов до зарплаты» запретят наживаться на потребителях, - Рада рассмотрит законопроект

Также предлагается законодательно запретить рассказывать в рекламе о «легких займах на красивую жизнь».

Квалификационное оценивание судей возобновляется с 13 ноября

Собеседования состоятся с судьями, которые должны были их пройти в октябре.

ВККС не нашла судей для Одесского апелляционного суда, хотя желающие поехать в Одессу были

Заявления на командировку в Одесский апелляционный суд можно подать до 24 ноября.

Верховный Суд объяснил подход к исчислению срока обращения в суд военнослужащими

Апелляционный суд оставил иск военнослужащего без рассмотрения, отметив, что он пропустил срок в один месяц для обращения в суд за защитой своих прав, - в свою очередь, Верховный Суд объяснил, как считать сроки обращения в суд лицами, проходящими военную службу.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Совет судей точно допускает 9 кандидатов к конкурсу в КСУ, а еще 7 дали на устранение недостатков в документах

18:50, 2 ноября 2023
Пока Совет судей не отклонил документы ни одного из кандидатов.
Совет судей точно допускает 9 кандидатов к конкурсу в КСУ, а еще 7 дали на устранение недостатков в документах
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Совет судей Украины 2 ноября рассмотрел вопрос допуска к конкурсному отбору лиц, желающих стать судьями Конституционного Суда.

Так, ССУ установил соответствие поданных документов требованиям 9 кандидатов. Это:

  • Блаживская Оксана Евгеньевна – судья Хозяйственного суда города Киева
  • Волкова Елена Ивановна – судья Южноукраинского городского суда Николаевской области
  • Галамай Олеся Зеновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области
  • Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ
  • Коровайко Александр Иванович – председатель Херсонского апелляционного суда
  • Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда
  • Панченко Наталья Дмитриевна – судья Киевского окружного административного суда
  • Прокопенко Александр Борисович – судья Большой Палаты Верховного Суда
  • Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

Все эти лица были допущены к конкурсному отбору на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Также ССУ предоставил дополнительный срок 10 рабочих дней для представления и исправления поданных документов семи кандидатам:

  • Бычкову Игорю Геннадиевичу – судье Ковпаковского районного суда города Сумы
  • Игнатенко Вадиму Николаевичу – судье Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда
  • Корунчак Ларисе Анатольевне – доценту кафедры уголовного права и других уголовно-правовых дисциплин Николаевского учебно-научного института права Национального университета «Одесская юридическая академия»
  • Мартеву Сергею Юрьевичу – судье Большой Палаты Верховного Суда
  • Печеному Олегу Петровичу – доценту кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
  • Ратушу Владимиру Борисовичу – адвокату
  • Ткаченко Александра Васильевича – судьи Хозяйственного суда Николаевской области.

Напомним, что конкурсный отбор состоится по новым правилам - кандидаты будут проходить предварительный фильтр в Совещательной группе экспертов, в которой решающий голос имеют представители, делегированные Венецианской комиссией и иностранными и международными организациями, а именно бывший член Венецианской комиссии от Польши Анна Сухоцкая, бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения Алеш Залар и американский юрист, судья в отставке, бывший Президент Конференции судей США Морин О'Коннор.

Ранее мы писали, что по квоте Верховной Рады в КСУ претендуют народные депутаты Украины от фракции «Слуга народа» Павел Павлиш и Александр Копыленко.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду