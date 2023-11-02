Совет судей точно допускает 9 кандидатов к конкурсу в КСУ, а еще 7 дали на устранение недостатков в документах

Совет судей Украины 2 ноября рассмотрел вопрос допуска к конкурсному отбору лиц, желающих стать судьями Конституционного Суда.
Так, ССУ установил соответствие поданных документов требованиям 9 кандидатов. Это:
- Блаживская Оксана Евгеньевна – судья Хозяйственного суда города Киева
- Волкова Елена Ивановна – судья Южноукраинского городского суда Николаевской области
- Галамай Олеся Зеновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области
- Денисенко Наталья Николаевна – заместитель руководителя Управления сравнительно-правового анализа – заведующий отделом сравнительных исследований Правового департамента Секретариата КСУ
- Коровайко Александр Иванович – председатель Херсонского апелляционного суда
- Олейник Алла Сергеевна – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда
- Панченко Наталья Дмитриевна – судья Киевского окружного административного суда
- Прокопенко Александр Борисович – судья Большой Палаты Верховного Суда
- Яновская Александра Григорьевна – судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.
Все эти лица были допущены к конкурсному отбору на должность судьи Конституционного Суда Украины.
Также ССУ предоставил дополнительный срок 10 рабочих дней для представления и исправления поданных документов семи кандидатам:
- Бычкову Игорю Геннадиевичу – судье Ковпаковского районного суда города Сумы
- Игнатенко Вадиму Николаевичу – судье Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда
- Корунчак Ларисе Анатольевне – доценту кафедры уголовного права и других уголовно-правовых дисциплин Николаевского учебно-научного института права Национального университета «Одесская юридическая академия»
- Мартеву Сергею Юрьевичу – судье Большой Палаты Верховного Суда
- Печеному Олегу Петровичу – доценту кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
- Ратушу Владимиру Борисовичу – адвокату
- Ткаченко Александра Васильевича – судьи Хозяйственного суда Николаевской области.
Напомним, что конкурсный отбор состоится по новым правилам - кандидаты будут проходить предварительный фильтр в Совещательной группе экспертов, в которой решающий голос имеют представители, делегированные Венецианской комиссией и иностранными и международными организациями, а именно бывший член Венецианской комиссии от Польши Анна Сухоцкая, бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения Алеш Залар и американский юрист, судья в отставке, бывший Президент Конференции судей США Морин О'Коннор.
Ранее мы писали, что по квоте Верховной Рады в КСУ претендуют народные депутаты Украины от фракции «Слуга народа» Павел Павлиш и Александр Копыленко.
Автор: Наталья Мамченко
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