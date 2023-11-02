Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів точно допускає 9 кандидатів до конкурсу у КСУ, а ще 7 дали на усунення недоліків у документах

Поки Рада суддів не відхилила документи жодного з кандидатів.

Надавачам «кредитів до зарплати» заборонять наживатися на споживачах, - Рада розгляне законопроект

Також пропонується законодавчо заборонити розповідати у рекламі про «легкі позики на красиве життя».

Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 13 листопада

Співбесіди відбудуться з суддями, які мали їх пройти ще у жовтні.

ВККС не знайшла суддів для Одеського апеляційного суду, хоча бажаючи поїхати в Одесу були

Заяви на відрядження в Одеський апеляційний суд можна подати до 24 листопада.

Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Рада суддів точно допускає 9 кандидатів до конкурсу у КСУ, а ще 7 дали на усунення недоліків у документах

18:50, 2 листопада 2023
Поки Рада суддів не відхилила документи жодного з кандидатів.
Рада суддів точно допускає 9 кандидатів до конкурсу у КСУ, а ще 7 дали на усунення недоліків у документах
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Рада суддів України 2 листопада розглянула питання допуску до конкурсного відбору осіб, які бажають стати суддями Конституційного Суду.

Так, РСУ  встановила відповідність поданих документів вимогам 9 кандидатів. Це:

  • Блажівська Оксана Євгенівна – суддя Господарського суду міста Києва
  • Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області
  • Галамай Олеся Зеновіївна – суддя Господарського суду Львівської області
  • Денисенко Наталія Миколаївна – заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу – завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ
  • Коровайко Олександр Іванович – голова Херсонського апеляційного суду
  • Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Панченко Наталія Дмитрівна – суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Прокопенко Олександр Борисович – суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Всі ці особи допущені до конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду України.

Також РСУ надала додатковий строк 10 робочих днів для подання та виправлення поданих документів семи кандидатам:

  • Бичкову Ігору Геннадійовичу – судді Ковпаківського районного суду міста Суми
  • Ігнатенку Вадиму Миколайовичу – судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Корунчак Ларисі Анатоліївні – доценту кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту права Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Мартєву Сергію Юрійовичу – судді Великої Палати Верховного Суду
  • Печеному Олегу Петровичу – доценту кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Ратушу Володимиру Борисовичу – адвокату
  • Ткаченку Олександру Васильовичу – судді Господарського суду Миколаївської області.

Нагадаємо, що конкурсний відбір відбудеться за новими правилами – кандидати проходитимуть попередній фільтр у Дорадчій групі експертів, в якій вирішальний голос мають представники, делеговані Венеційською комісією та іноземними й міжнародними організаціями, а саме колишній член Венеційської комісії від Польщі Ганна Сухоцка, колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія Алеш Залар та американський юрист, суддя у відставці, колишній Президент Конференції суддів США Морін О’Коннор.

Раніше ми писали, що за квотою Верховної Ради до КСУ претендують народні депутати України від фракції «Слуга народу» Павло Павліш та Олександр Копиленко.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду