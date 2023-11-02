Рада суддів точно допускає 9 кандидатів до конкурсу у КСУ, а ще 7 дали на усунення недоліків у документах

Поки Рада суддів не відхилила документи жодного з кандидатів.

Рада суддів України 2 листопада розглянула питання допуску до конкурсного відбору осіб, які бажають стати суддями Конституційного Суду.

Так, РСУ встановила відповідність поданих документів вимогам 9 кандидатів. Це:

Блажівська Оксана Євгенівна – суддя Господарського суду міста Києва

– суддя Господарського суду міста Києва Волкова Олена Іванівна – суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області

– суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області Галамай Олеся Зеновіївна – суддя Господарського суду Львівської області

– суддя Господарського суду Львівської області Денисенко Наталія Миколаївна – заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу – завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ

– заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу – завідувач відділу порівняльних досліджень Правового департаменту Секретаріату КСУ Коровайко Олександр Іванович – голова Херсонського апеляційного суду

– голова Херсонського апеляційного суду Олійник Алла Сергіївна – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

– суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Панченко Наталія Дмитрівна – суддя Київського окружного адміністративного суду

– суддя Київського окружного адміністративного суду Прокопенко Олександр Борисович – суддя Великої Палати Верховного Суду

– суддя Великої Палати Верховного Суду Яновська Олександра Григорівна – суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Всі ці особи допущені до конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду України.

Також РСУ надала додатковий строк 10 робочих днів для подання та виправлення поданих документів семи кандидатам:

Бичкову Ігору Геннадійовичу – судді Ковпаківського районного суду міста Суми

– судді Ковпаківського районного суду міста Суми Ігнатенку Вадиму Миколайовичу – судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

– судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Корунчак Ларисі Анатоліївні – доценту кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту права Національного університету «Одеська юридична академія»

– доценту кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» Мартєву Сергію Юрійовичу – судді Великої Палати Верховного Суду

– судді Великої Палати Верховного Суду Печеному Олегу Петровичу – доценту кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

– доценту кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ратушу Володимиру Борисовичу – адвокату

– адвокату Ткаченку Олександру Васильовичу – судді Господарського суду Миколаївської області.

Нагадаємо, що конкурсний відбір відбудеться за новими правилами – кандидати проходитимуть попередній фільтр у Дорадчій групі експертів, в якій вирішальний голос мають представники, делеговані Венеційською комісією та іноземними й міжнародними організаціями, а саме колишній член Венеційської комісії від Польщі Ганна Сухоцка, колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія Алеш Залар та американський юрист, суддя у відставці, колишній Президент Конференції суддів США Морін О’Коннор.

Раніше ми писали, що за квотою Верховної Ради до КСУ претендують народні депутати України від фракції «Слуга народу» Павло Павліш та Олександр Копиленко.

Автор: Наталя Мамченко

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