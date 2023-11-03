В Україні запровадять показник денної процентної ставки за споживчим кредитом і обмежать його 1% у день від загального розміру кредиту

Обмеження максимальної ставки за позиками мікрокредитних організацій, - у Комітеті пояснили, якою буде фінальна редакція закону.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада готується ухвалити в цілому як закон законопроект від Нацбанку №9422 стосовно заборони введення в оману українців щодо легких кредитів «до зарплати». Відповідне рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 2 листопада.

Зокрема, пропонується запровадити показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом», визначити порядок його розрахунку та встановити максимальний його розмір на рівні 1% у день від загального розміру кредиту. Адже зараз Національний банк України фіксує надвисоке ціноутворення на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка – більше 1 000% річних.

Реєстрували проект у Раді голова Комітету Данило Гетманцев та нардеп Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона й пояснила, що змінилося у проекті до другого читання.

«Кінцева наша мета – зберегти законодавче обмеження денної процентної ставки у розмірі 1% в день – досягнута. Комітет підтримав цю ставку.

Ми пішли назустріч ринку та надали МФО перехідний місяць на приведення у відповідність діяльності з новим Законом. НБУ не зможе застосовувати жодних заходів впливу за недотримання вимог 9422 протягом першого місяця з дня набрання ним чинності. Ми також збільшили до 240 перехідний період для зниження ставки:

перші 4 місяці (120 днів) з дня набрання чинності Законом максимальна ставка буде 2,5% в день.

наступні 4 місяці (120 днів) - максимальна ставка має бути 1,5% в день.

Я звертаю увагу, що ставка в силу закону відразу має бути не більше ніж 2,5% у день, проте у ринку є місяць на приведення діяльності у відповідність без ризику попасти під заходи впливу НБУ, якщо в цей період вона такою не буде.

Зважаючи на цей крок назустріч побажанням ринку, скасування заборони на стягнення штрафів і пені відтерміновується на 30 днів з дня набрання чинності 9422, щоб поки існує загроза продовження існування ставок в розмірі вище, ніж 2,5%, штрафів і пені стягнути було не можна. Також ми заборонили стягнення штрафів і пені по кредитним договорам, укладеним до набрання чинності 9422, в тому числі, пролонгованих після набрання ним чинності.

Крім того, ми пішли назустріч банкам і збільшили їм перехідний період для приведення частини своєї діяльності у відповідність із цим законом до 3 місяців. І розуміючи, що надавачі небанківських фінансових послуг також мають значне навантаження у зв’язку із змінами в законодавстві, пов’язаними з введенням в дію нового Закону про фінкомпанії, для полегшення цього навантаження було прийнято рішення на півроку відтермінувати введення в дію норм, що регулюють функціонування кредитного реєстру НБУ. Це дозволить сконцентрувати сили на виконанні вимог 9422», зазначила вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляли у НБУ, середній розмір позики, яку бере людина в мікрофінансовій компанії, становить 5000 грн з денною ставкою 2,5% (середня ставка по цьому сегменту ринку). Через 14 днів, що є найбільш популярним терміном кредитування, людина має повернути кошти на загальну суму 6750 грн.

Тобто, вартість кредитних коштів у грошовому вимірі становить 1750 грн. Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6700 грн на місяць, а після оподаткування складає, відповідно, 5393,5 грн. Отже, доступний дохід особи на цих же 14 днів складає 2696,75 грн.

Відповідно, споживачу, сукупний дохід якого становить мінімальну заробітну плату, доведеться за два тижні користування таким кредитом віддати понад 60% від свого доступного доходу.

Автор: Наталя Мамченко

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