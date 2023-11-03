В Украине введут показатель дневной процентной ставки по потребительскому кредиту и ограничат его 1% в день от общего размера кредита

Ограничение максимальной ставки по ссудам микрокредитных организаций, - в Комитете объяснили, какой будет финальная редакция закона.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада готовится принять в целом как закон законопроект от Нацбанка №9422 о запрете введения в заблуждение украинцев по поводу легких кредитов «до зарплаты». Соответствующее решение принял Комитет Верховной Рады по налоговой политике 2 ноября.

В частности, предлагается ввести показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту», определить порядок его расчета и установить максимальный его размер на уровне 1% в день от общего размера кредита. Ведь сейчас Национальный банк Украины фиксирует сверхвысокое ценообразование на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1000% годовых.

Регистрировали проект в Раде председатель Комитета Даниил Гетманцев и нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Она и объяснила, что изменилось в проекте ко второму чтению.

«Конечная наша цель – сохранить законодательное ограничение дневной процентной ставки в размере 1% в день – достигнута. Комитет поддержал эту ставку.

Мы пошли навстречу рынку и предоставили МФО переходный месяц на приведение в соответствие с новым Законом. НБУ не сможет применять никаких мер влияния за несоблюдение требований 9422 в течение первого месяца со дня его вступления в силу. Мы также увеличили до 240 переходный период для снижения ставки:

первые 4 месяца (120 дней) со дня вступления в силу Закона максимальная ставка будет 2,5% в день.

следующие 4 месяца (120 дней) – максимальная ставка должна быть 1,5% в день.

Я обращаю внимание, что ставка в силу закона сразу должна быть не более 2,5% в день, однако у рынка есть месяц на приведение деятельности в соответствие без риска попасть под меры влияния НБУ, если в этот период она таковой не будет.

Учитывая этот шаг навстречу пожеланиям рынка, отмена запрета на взыскание штрафов и пени отсрочивается на 30 дней со дня вступления в силу 9422, чтобы пока существует угроза продолжения существования ставок в размере выше 2,5%, штрафов и пени взыскать было нельзя. Также мы запретили взыскание штрафов и пени по кредитным договорам, заключенным до вступления в силу 9422, в том числе, пролонгированных после вступления в силу.

Кроме того, мы пошли навстречу банкам и увеличили переходный период для приведения части своей деятельности в соответствие с этим законом до 3 месяцев. И понимая, что предоставители небанковских финансовых услуг также имеют значительную нагрузку в связи с изменениями в законодательстве, связанными с введением в действие нового Закона о финкомпаниях, для облегчения этой нагрузки было принято решение на полгода отсрочить введение в действие норм, регулирующих функционирование кредитного реестра НБУ. Это позволит сконцентрировать силы на выполнении требований 9422», — отметила она.

Напомним, как ранее сообщали в НБУ, средний размер ссуды, которую берет человек в микрофинансовой компании, составляет 5000 грн с дневной ставкой 2,5% (средняя ставка по этому сегменту рынка). Через 14 дней, наиболее популярным сроком кредитования, человек должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн.

То есть стоимость кредитных средств в денежном измерении составляет 1750 грн. Сейчас в Украине минимальная зарплата составляет 6700 грн в месяц, а после налогообложения составляет соответственно 5393,5 грн. Следовательно, доступный доход человека на этих же 14 дней составляет 2696,75 грн.

Соответственно, потребителю, общий доход которого составляет минимальную заработную плату, придется через две недели пользования таким кредитом отдать более 60% от своего доступного дохода.

Автор: Наталья Мамченко

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